‘Circular for Kids’, dalla Camera una donazione che porta speranza nei reparti di oncologia

Roll-up, vele e materiali plastici utilizzati per eventi istituzionali alla Camera dei Deputati troveranno nuova vita grazie a un processo di riciclo capace di trasformarli in un simbolo di speranza. La donazione straordinaria di materiali di comunicazione in disuso, annunciata dal vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, permetterà infatti la realizzazione di kit scolastici destinati ai reparti di oncologia pediatrica. È il progetto “Circular for Kids”, un’iniziativa che unisce pubblico e privato in un modello virtuoso di economia circolare e che richiama responsabilità, futuro e attenzione verso chi affronta un percorso troppo difficile per la sua età.

