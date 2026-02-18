Video

Ceccardi (Lega): “Iran regime sanguinario: servono sanzioni durissime, pieno supporto al popolo”

by Adnkronos
“Il regime degli Ayatollah è un regime sanguinario che opprime i diritti civili e fondamentali, soprattutto delle donne: il popolo iraniano oggi chiede aiuto e ha tutto il nostro supporto”. Lo ha detto l’eurodeputata Susanna Ceccardi (Lega) a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Ha chiesto alla Commissione europea di “combinare sanzioni durissime” contro Teheran, denunciando le restrizioni su libertà personali, dalla libertà di pensiero fino alle imposizioni sul velo.

