Carolina Varchi e la legge “anti-Gomorra”

Negli ultimi anni la parola mafia è tornata ovunque: nei social, nelle canzoni, nelle serie tv, persino nei meme. C’è chi dice che raccontarla serva a smascherarla. E chi invece pensa che, così facendo, la si finisca per glorificare. Da questo scontro nasce una proposta di legge che ha fatto discutere. Una proposta che qualcuno ha già ribattezzato “anti-Gomorra”.

