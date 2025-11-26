Video

Carolina Crescentini, su Netflix far rivivere la rivoluzione di Adelina Tattilo

by Adnkronos
Carolina Crescentini è una delle attrici più amate e versatili del nostro cinema. Ci ha fatto ridere interpretando Corinna Negri, soprannominata “cagna maledetta”, nella serie cult ‘Boris’. Ma ci ha anche regalato ruoli intensi recitando nei film ‘Parlami d’amore’ di Silvio Muccino e ‘Mine Vaganti’ di Ferzan Ozpetek. E ora è su Netflix con la serie ‘Mrs Playmen’.

