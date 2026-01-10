Dal 1° gennaio la Bulgaria ha adottato l’euro come moneta ufficiale. L’adesione è stata approvata dal Consiglio dell’Unione europea l’8 luglio 2025. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Bulgaria nell’euro Potrebbe interessarti Bulgaria nell’euro 10 Gennaio 2026 Milano Cortina 2026: Fibercop è partner dei XXV... 10 Gennaio 2026 Venezuela, Meloni: “Sinistra surreale, sempre dalla parte sbagliata... 9 Gennaio 2026 Il no di Macron, il sì di Meloni:... 9 Gennaio 2026 Mosca usa il supermissile Oreshnik contro Leopoli 9 Gennaio 2026 Clima, 376 eventi meteo estremi registrati nel 2025... 9 Gennaio 2026 Salus tv n° 1 del 7 gennaio 2026 9 Gennaio 2026 BigMama, la cantante rap che lotta contro il... 9 Gennaio 2026 Salus tv n° 1 del 7 gennaio 2026 9 Gennaio 2026 Tech, Ces 2026: la visione di Samsung? Il... 9 Gennaio 2026