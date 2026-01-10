Video

Bulgaria nell’euro

by Adnkronos
by Adnkronos

Dal 1° gennaio la Bulgaria ha adottato l’euro come moneta ufficiale. L’adesione è stata approvata dal Consiglio dell’Unione europea l’8 luglio 2025.

