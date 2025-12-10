Video

Autogrill devolve 150mila euro per finanziare ‘Palestre di Autonomia Abitativa’, il progetto di

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Un viaggio verso un futuro sempre più sostenibile ed inclusivo è quello perseguito da Autogrill e PizzAut: il leader nella ristorazione per chi viaggia e parte del Gruppo Avolta, nell’ambito dell’iniziativa legata al panino GourmAut, infatti, ha devoluto 150mila a PizzAut Onlus al fine di finanziare il progetto ‘Palestre di Autonomia Abitativa’ di PizzAut, che offre ai ragazzi e alle ragazze con autismo appartamenti e spazi per sperimentare percorsi di avvicinamento alla vita indipendente. Grazie all’importo devoluto da Autogrill, PizzAut Onlus acquisterà il quarto appartamento del progetto CasAutentica, il primo reso possibile grazie al sostegno di Autogrill e parte integrante del progetto di vita indipendente che PizzAut sta realizzando vicino al suo ristorante di Cassina de Pecchi, in provincia di Milano. 

Potrebbe interessarti

Trasporti: Ferrovienord (Fnm) apre l’Infopoint Cantieri nella stazione...

Acampora (PizzAut): “Palestra di autonomia abitativa costruisce vita”

D’Alba (Autogrill Italia): “Con PizzAut iniziative concrete e...

Olena Zelenska, first lady al ‘fronte’

Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive

Natale, l’allarme dei medici ambientali: “Crescono emissioni, consumi...

Trasporti: ass. Lucente (Regione Lombardia), ‘Infopoint Cantieri riferimento...

Trasporti: Caradonna (Fnm), ‘Infopoint Cantieri ci avvicina ad...

Trump attacca ancora l’Europa: “Leader deboli”

Trasporti: Gibelli (Fnm), ‘Infopoint Cantieri utile anche per...