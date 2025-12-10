Acampora (PizzAut): “Palestra di autonomia abitativa costruisce vita”

“I nostri figli con autismo finiscono tutti in un centro oppure restano chiusi in casa. Avere delle abitazioni dove i ragazzi possono imparare a vivere in autonomia vuol dire costruire vita”. Lo ha detto il fondatore di PizzAut, Nico Acampora, all’apertura simbolica della prima “Palestra di autonomia abitativa”, a Milano, che offre ai ragazzi e alle ragazze autistiche appartamenti e spazi per sperimentare percorsi di avvicinamento alla vita indipendente. Un’impresa resa possibile grazie alla raccolta fondi Autogrill a favore di PizzAut Onlus, legata alla vendita del panino speciale GourmAut nei punti vendita Autogrill in Italia, dal 15 luglio al 15 ottobre 2025. Grazie a questa iniziativa, sono stati devoluti a PizzAut Onlus 150mila euro.