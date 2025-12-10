Video

Acampora (PizzAut): “Palestra di autonomia abitativa costruisce vita”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“I nostri figli con autismo finiscono tutti in un centro oppure restano chiusi in casa. Avere delle abitazioni dove i ragazzi possono imparare a vivere in autonomia vuol dire costruire vita”. Lo ha detto il fondatore di PizzAut, Nico Acampora, all’apertura simbolica della prima “Palestra di autonomia abitativa”, a Milano, che offre ai ragazzi e alle ragazze autistiche appartamenti e spazi per sperimentare percorsi di avvicinamento alla vita indipendente. Un’impresa resa possibile grazie alla raccolta fondi Autogrill a favore di PizzAut Onlus, legata alla vendita del panino speciale GourmAut nei punti vendita Autogrill in Italia, dal 15 luglio al 15 ottobre 2025. Grazie a questa iniziativa, sono stati devoluti a PizzAut Onlus 150mila euro.

Potrebbe interessarti

Trasporti: Ferrovienord (Fnm) apre l’Infopoint Cantieri nella stazione...

Autogrill devolve 150mila euro per finanziare ‘Palestre di...

D’Alba (Autogrill Italia): “Con PizzAut iniziative concrete e...

Olena Zelenska, first lady al ‘fronte’

Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive

Natale, l’allarme dei medici ambientali: “Crescono emissioni, consumi...

Trasporti: ass. Lucente (Regione Lombardia), ‘Infopoint Cantieri riferimento...

Trasporti: Caradonna (Fnm), ‘Infopoint Cantieri ci avvicina ad...

Trump attacca ancora l’Europa: “Leader deboli”

Trasporti: Gibelli (Fnm), ‘Infopoint Cantieri utile anche per...