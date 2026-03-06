Video

Auto, ansia e AfD: parte l’anno elettorale in Germania

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Le elezioni in Baden-Württemberg offrono una finestra d’eccezione per osservare come risponde la politica alle grandi sfide che attraversano il Paese. Dalla crisi dell’automotive agli scossoni internazionali, passando per l’ascesa dell’estrema destra, un reportage sul campo e quattro testimonianze lungo l’arco parlamentare per leggere cosa muove gli elettori.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

Potrebbe interessarti

Giovani: debutta a Milano LabiRingo, l’installazione immersiva di...

L’attività diplomatica italiana all’estero – 6 marzo 2026

Rassegna stampa estera del 6 marzo 2026

Esteri: Pagani Isnardi (Confindustria Nautica), ‘conflitti e instabilità...

Nautica: Fortis (Fondazione Edison), ‘dati 2025 confermano importanza...

Nautica: filiera strategica per Made in Italy, 13...

Energia: Magis debutta alla quarta edizione di Key...

Key Expo 2026: Zanetti (Gemmo Spa), ‘realizziamo infrastrutture...

Di Clemente: ‘Da trent’anni Metro presenza importante sul...

“Signore dai la forza al presidente per guidare...