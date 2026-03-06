Auto, ansia e AfD: parte l’anno elettorale in Germania

Le elezioni in Baden-Württemberg offrono una finestra d’eccezione per osservare come risponde la politica alle grandi sfide che attraversano il Paese. Dalla crisi dell’automotive agli scossoni internazionali, passando per l’ascesa dell’estrema destra, un reportage sul campo e quattro testimonianze lungo l’arco parlamentare per leggere cosa muove gli elettori.
Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.
Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos.
Musiche su licenza Machiavelli Music.