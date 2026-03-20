Andrea Kimi Antonelli, il futuro della Formula 1 parte in pole

C’è chi a 19 inizia a pensare alla facoltà da scegliere all’università, chi gioisce per il primo viaggio all’estero, chi se la ride per la patente presa con fatica. C’è poi qualcuno capace di guardare un po’ più in là. Andrea Kimi Antonelli è riuscito a incantare il mondo della Formula 1 in un modo tutto suo. Con la faccia da bravo ragazzo e il sorriso genuino di chi sa che il meglio deve ancora venire…

Estratti audio: VIDEO sport.sky.it – Kimi: “Realizzato uno dei miei obiettivi. Ma non è finita” – 15 mar 2026; VIDEO sport.sky.it – Kimi: “Realizzato uno dei miei obiettivi. Ma non è finita” – 15 mar 2026; VIDEO sport.sky.it – Toto Wolff: “Kimi è entrato nel ristretto gruppo dei vincitori con la Mercedes” – 15 mar 2026.

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