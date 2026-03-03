Video

Alimenti: Branca (Legacoop), 'Ristorazione collettiva, Legacoop chiede basi d'asta adeguate e

by Adnkronos
“La lotta allo spreco alimentare e più in generale gli obiettivi di sostenibilità in Italia nell’ambito dei contratti pubblici sono regolati dai CAM. Il problema principale è un’impostazione del mercato che scarica sugli operatori economici gli investimenti e i costi in materia di sostenibilità. Servono investimenti che permettano effettivamente di innalzare la qualità del servizio e di offrire servizi di qualità, sostenibili”. Sostiene Daniele Branca, responsabile ufficio Legislativo e Lavoro di Legacoop Produzione e Servizi, intervenuto al convegno promosso da PlanEat “Innovazione digitale e politiche pubbliche per la riduzione dello spreco alimentare nelle scuole” presso la Camera dei Deputati.

