Alimentazione corretta: come prevenire sovrappeso e obesità nei bambini e negli adolescenti

Secondo i dati ufficiali del sistema di sorveglianza ‘Okkio alla Salute’, in Italia un bambino su tre ha problemi di sovrappeso e obesità. Con questi numeri non sorprende che l’Italia sia al quarto posto in Europa per sovrappeso e obesità in età infantile. In questo episodio, andremo alla ricerca di soluzioni per favorire un’alimentazione corretta e prevenire sovrappeso e obesità nei bambini e negli adolescenti.

Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: Rino Agostiniani, Presidente della Società italiana di pediatria; Riccardo Fargione, Direttore Fondazione Aletheia; ed Elena Scarpato, membro consiglio direttivo della Società italiana di pediatria.

“Le 6 A, la salute si costruisce da piccoli”, il vodcast realizzato da Adnkronos, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria: disponibile su YouTube, Spotify e sulla sezione Podcast di adnkronos.com.