Alessandro Gaetano: buon 75esimo compleanno, zio Rino

by Adnkronos
Rino Gaetano ‘compie’ 75 anni. La sua anima e la sua musica sono “ancora nell’aria”, capaci di attraversare le generazioni e parlare oggi ai bambini come ai loro nonni. A raccontare l’eredità senza tempo del cantautore calabro-romano, in occasione del suo 75esimo compleanno è il nipote Alessandro Gaetano.

