Video

Aiello: Sanremo, la rinascita e il duetto con Levante

by Adnkronos
by Adnkronos

Il percorso di crescita personale e artistica di Aiello, l’uscita del nuovo singolo ‘Sentimentale’ con Levante e la difficile esperienza a Sanremo: “Ora ci tornerei”.

