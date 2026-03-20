Video

Ai: orizzonti strategici per il Ssn, il confronto a Roma su Intelligenza artificiale e salute

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Sfruttare il potenziale delle più moderne tecnologie, come l’intelligenza artificiale per una sanità più efficiente, inclusiva e vicina al paziente è una delle sfide più stringenti del Sistema sanitario nazionale. Se ne è parlato a Roma, all’incontro ‘Ai & cybersecurity in Sanità: orizzonti strategici e impatti verticali’, promosso da Confassociazioni in collaborazione con Siiam-Società italiana intelligenza artificiale in medicina con il supporto del senatore Francesco Zaffini, presidente X Commissione del Senato.

Potrebbe interessarti

Migranti, Notarbartolo (Unhcr): “Minori non accompagnati, accoglienza qualificata...

Migranti, Kaiss (minore non accompagnato): “Qui costruisco il...

Turismo e sviluppo: Con “Oltre il mare” si...

Andrea Kimi Antonelli, il futuro della Formula 1...

Chiello: “In ‘Agonia’ la mia verità”

Ia: De Angelis (Siiam), ‘ripensare formazione personale sanitario’

Ia: Zaffini (Fdi), ‘vigilare, diagnosi e cure sono...

Ia: Nobile (Agid), ‘competenze per utilizzo e applicazione...

Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction

Lavoro: Silvestri (pres. Fondazione Consulenti Lavoro) “con GOL...