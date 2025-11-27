Ai, Nobile (Agid): “Con Reg4Ia, intelligenza artificiale nelle P.a.”

“Ci sono casi concreti in cui la pubblica amministrazione italiana sta già utilizzando l’intelligenza artificiale. Il progetto Reg4Ia prevede risultati concreti. Il sottosegretario all’Innovazione Butti ha voluto destinare 20 milioni di euro a tutte le regioni italiane che si sono strutturate. Quattro le capofila: la Liguria sta lavorando sul settore sanitario, Regione Lombardia su trasporti e controlli ambientali, Regione Toscana sul governo delle emergenze e Regione Puglia sulla produzione di leggi sul rapporto con i cittadini”. Lo ha detto il direttore generale di Agid-Agenzia digitale per l’Italia, alla terza edizione di Adnkronos Q&A – Intelligenza digitale, a Palazzo dell’informazione a Roma.