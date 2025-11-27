AI: intelligenza umana, supporto artificiale | 3a edizione

L’utilizzo dell’AI si evolve, ne stiamo sfruttando tutte le potenzialità? Stiamo facendo le scelte giuste? Governo, Istituzioni, aziende e mondo accademico si confrontano sullo scenario. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Dalla misurazione della pressione alle medicazioni: il valore dell’infermiere a domicilio Potrebbe interessarti Sanità: Gorgoni (Asl Asti), ‘radunare attori e risorse... 27 Novembre 2025 Sanità: Monti (MS), ‘importante riportare l’anziano al centro’ 27 Novembre 2025 Colao (Consiglio superiore Sanità), ‘in atto progettualità per... 27 Novembre 2025 Osho: meme, satira e il nuovo libro ‘Awanagana’ 27 Novembre 2025 Salus tv n° 47 del 26 novembre 2025 26 Novembre 2025 Bruxelles promuove la Manovra 26 Novembre 2025 Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre 26 Novembre 2025 Italia Economia n° 47 del 26 novembre 2025 26 Novembre 2025 Deforestazione, l’Europa cambia strada e la sinistra protesta 26 Novembre 2025 Vittime civili di guerra, riconfermato Vigne alla guida... 26 Novembre 2025