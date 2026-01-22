Video

Ai Festival: divulgatrice Contu, ‘gentilezza va integrata nella tecnologia’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Dobbiamo integrare la gentilezza nella tecnologia. Partiamo dal presupposto che la tecnologia va pensata per le persone e nel costruirla bisogna iniziare dal loro ascolto con l’umiltà e la volontà di fare del bene genuino alle persone”. E’ quanto affermato da, Gaia Contu, divulgatrice e dottoranda Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, durante la seconda giornata della terza edizione dell’Ai Festival, il Festival Internazionale sull’Intelligenza Artificiale, organizzato da WMF – We Make Future e in svolgimento all’università Bocconi di Milano dal 21 al 22 gennaio. 

Potrebbe interessarti

Trasporti: Brunini (Sea), ‘tratta Malpensa-Gallarate è tassello per...

Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni

Audit, Crescentino (Assirevi): “Elemento umano resta centrale anche...

Audit, Vercellotti (EY Italia): “Tecnologia a servizio di...

Audit, Savoca (EY Italia): “Revisore deve coniugare competenze...

Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza

Tecnologia e audit: le società di revisione abbracciano...

Sanità, presentato a Roma il 21° Rapporto Crea

Il ruolo delle terze parti nel processo decisionale...

Ai, youtuber Jakidale: “Creatività e cultura italiana valori...