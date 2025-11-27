Video

Ai, Chinni (Farmindustria): “Grande opportunità per industria farmaceutica”

“L’intelligenza artificiale è una grandissima opportunità per l’industria farmaceutica e per il settore healthcare. Ormai abbiamo un impegno massimo dell’ai per tutte le fasi di ricerca e di sviluppo. Questo ha velocizzato il processo di scoperta delle molecole”. Così Federico Chinni, componente della Giunta di Farmindustria, partecipando alla terza edizione di Adnkronos Q&A – Intelligenza artificiale, l’appuntamento ha riunito esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e dell’impresa, a Palazzo dell’informazione a Roma, per un confronto sulle sfide e le opportunità dell’evoluzione dell’Ai.

