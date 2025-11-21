Video

Agricoltura, Lidl Italia: “Valorizzare eccellenze e supportare produttori”

by Adnkronos
by Adnkronos

Valorizzare le eccellenze agroalimentari italiane per garantire ai clienti prodotti di qualità e legati al territorio e supportare gli agricoltori italiani promuovendo un modello produttivo etico e trasparente. Sono questi gli obiettivi ai quali da oltre 10 anni punta Lidl Italia, come è stato raccontato nel corso della conferenza stampa organizzata a Giarre, nel Catanese, durante la quale sono stati presentati i risultati ottenuti dall’introduzione dell’avocado italiano nell’assortimento di frutta e verdura grazie alla sinergia con Filiera Agricola Italiana e Coldiretti. A spiegarlo Marcello Candelori, direttore acquisti Lidl Italia.

