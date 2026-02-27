Video

Agostoni (Icam): “Plasmiamo futuro del cioccolato da 80 anni”

by Adnkronos
by Adnkronos

“Quest’anno è davvero importante per noi, perché festeggiamo l’ottantesimo anno dalla fondazione dell’azienda, un traguardo da celebrare in modo adeguato, coniando un vero e proprio claim: ‘Tailoring the Future of Chocolate’, che tradotto in italiano significa ‘Plasmiamo il futuro del cioccolato’. Questo slogan vuole sottolineare il forte radicamento di Icam in questa industry e la volontà di incidere in tutti gli ambiti dove possibile, in termini di sviluppo industriale, investimenti, innovazione e responsabilità sociale per il futuro del cacao”. Così, Giovanni Agostoni, Presidente del Gruppo, alla presentazione del Bilancio 2025 di Icam Cioccolato.

