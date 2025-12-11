Tecnologia

Wario World approda ufficialmente su Switch 2

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Nintendo ha ufficialmente annunciato l’espansione della libreria software dedicata alla sua nuova ammiraglia, la Switch 2. Nello specifico, il catalogo dell’applicazione “Nintendo GameCube – Nintendo Classics” vede l’ingresso immediato di Wario World, permettendo ai possessori della console di nuova generazione di riscoprire l’avventura tridimensionale dedicata alla nemesi di Mario. 

L’opera si distingue per una premessa narrativa che riflette perfettamente la personalità irruenta del protagonista: un gioiello malvagio ha trasformato l’immenso tesoro di Wario in un esercito di mostri, costringendo l’antieroe a intraprendere un viaggio in un mondo bizzarro per recuperare le proprie ricchezze con la forza bruta. Il titolo si discosta dai canoni tradizionali del platforming Nintendo, offrendo un gameplay ibrido fortemente incentrato sul combattimento e sull’azione frenetica. 

I giocatori saranno chiamati a farsi strada attraverso orde di nemici utilizzando un vasto repertorio di attacchi fisici. La struttura di gioco prevede l’uso di pugni, cariche devastanti e prese spettacolari per sconfiggere le creature che si parano sul cammino di Wario. La sfida principale risiede non solo nel riappropriarsi del bottino perduto, ma nel garantire la sopravvivenza del protagonista in un contesto ostile dove l’aggressività è l’unica moneta di scambio valida. 

tecnologia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

OnePlus 15R punta tutto su una batteria da...

Taylor Swift pro Trump? Opera dei bot sui...

Kim Kardashian arriva su Fortnite

GTA 6 finisce davanti al Parlamento Inglese

L’Intelligenza Artificiale per l’alta moda italiana: il caso...

Bosch Italia e Fondazione ASPHI lanciano iniziativa Play-Able

Adobe porta Photoshop e Acrobat gratis su ChatGPT

L’iPhone pieghevole farà crescere il mercato del 30...

Metroid Prime 4 Beyond, luci e ombre del...

Usa, il Dipartimento della Guerra porta Gemini di...