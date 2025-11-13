Steam Machine, visore VR e Steam Controller: le novità di Valve

(Adnkronos) – Valve torna a mettere le mani nell’hardware casalingo e lo fa con un trittico che traccia una direzione molto chiara: riportare il PC da gioco vicino alla TV, potenziare l’ecosistema VR e offrire un controller finalmente all’altezza dell’ambizione di Steam. La nuova Steam Machine, il visore Steam Frame e il rinnovato Steam Controller arriveranno tutti nei primi mesi del 2026, con tempistiche più precise attese dopo l’inizio del nuovo anno. Per ora, niente prezzi, ma le pagine prodotto sono già disponibili per essere inserite nella wishlist.

La distribuzione sarà ampia fin dal lancio: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Unione Europea e Australia. Il mercato asiatico – Giappone, Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan – sarà invece gestito da Komodo, la stessa realtà che oggi si occupa di Steam Deck.

Valve ci riprova con la Steam Machine, ma questa volta l’idea è più matura, più vicina a ciò che l’azienda ha costruito con Steam Deck: un hardware che si comporta come una console, ma rimane un PC a tutti gli effetti. Il design cubico è pensato per stare bene sotto la TV o sulla scrivania, e l’esperienza è immediata: accendi, accedi al tuo account, e ritrovi l’intera libreria Steam.

Sotto la scocca battono componenti su misura: CPU AMD Zen 4 a 6 core/12 thread fino a 4,8 GHz, GPU RDNA 3 da 28 Compute Units e una combinazione di 16 GB di RAM DDR5 più 8 GB di GDDR6 dedicati alla grafica. Due le configurazioni disponibili, da 512 GB e da 2 TB, con possibilità di espansione via microSD ad alte prestazioni. Valve lo dice chiaramente: questa macchina ha sei volte la potenza di Steam Deck. Come per la console portatile, arriverà anche un sistema di verifica che indicherà agli utenti come gira ogni gioco, sulla base di benchmark interni. In pratica, il “Deck Verified” diventa un “Machine Verified”.

Il secondo annuncio è forse il più particolare. Steam Frame non è solo un visore VR, ma un dispositivo pensato per “portare” l’intera libreria Steam davanti agli occhi, anche i giochi non nativi per la realtà virtuale. Valve lo immagina come un hardware leggero, wireless e sorprendentemente versatile: un visore-PC dedicato allo streaming dei giochi, alimentato da un processore Snapdragon e completamente autonomo.

Ogni titolo avrà una sua indicazione di compatibilità per segnalare se è giocabile in modalità stand-alone o se richiede lo streaming da un PC. È un approccio che ricorda l’evoluzione recente dei visori standalone, ma con l’ecosistema Steam alle spalle e un’impostazione molto più aperta.

L’ultimo tassello è il nuovo Steam Controller, che eredita l’idea dei trackpad laterali del Deck e la spinge in una direzione più raffinata. È un modello pensato per i giochi tradizionalmente ostici con un controller – strategici, gestionali, FPS più “PC-centrici” – e lo fa con un layout che cerca di replicare la flessibilità del mouse.

Sul retro ci sono i grip button, mentre i trackpad promettono un controllo molto più preciso rispetto ai pulsanti analogici classici. Valve sottolinea anche la continuità con Steam Deck: grazie alla parità di input tra i due dispositivi, il controller erediterà automaticamente migliaia di configurazioni create dalla community. E se questo non basta, ogni giocatore potrà creare e condividere i propri preset.

Interessante anche la compatibilità: funzionerà con qualsiasi dispositivo che utilizza Steam o Steam Link, dai PC ai tablet, fino agli smartphone. E naturalmente si integra alla perfezione con Steam Deck, con il visore Steam Frame e con la nuova Steam Machine.

Valve sembra insomma aver disegnato una vera “famiglia” di prodotti, tutti legati da un’idea comune: rendere Steam un ecosistema hardware più ampio, fluido e pervasivo. Se il 2026 sarà davvero l’anno in cui Valve riuscirà a trasformare questa visione in realtà, lo scopriremo presto. Per ora, il ritorno della Steam Machine – affiancata da un visore ambizioso e da un controller finalmente convincente – è già abbastanza per far drizzare le antenne a tutto il mondo PC.

