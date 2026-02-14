Tecnologia

San Valentino si tinge di Funko, collezionabili e altre novità per la festa degli innamorati

by Adnkronos
(Adnkronos) – Funko celebra la Festa degli Innamorati con i suoi personaggi su licenza più famosi: dagli inimitabili Pop! in versioni dal colore rosa, ai Bitty Pop!, la nuova dimensione del collezionismo in formato micro, fino alla moda da indossare con i prodotti Loungefly, il brand premium specializzato nel dare vita al proprio fandom attraverso abbigliamento e accessori. 

La nuova frontiera del collezionismo propone i Bitty Pop! Bouquet, composizioni in vinile alte circa 10,9 cm che ospitano coppie celebri come Miles Morales e Ghost Spider. Questa proposta, disponibile anche per gli amanti di The Nightmare Before Christmas con Jack Skeletron e Sally, include due personaggi da 2,3 cm integrati in un bouquet da collezione decorato a tema. La linea si completa con assortimenti misteriosi racchiusi in confezioni a forma di cuore, dove è possibile scovare varianti rare di Spider-Man e Black Cat o l’iper-raro Zero. 

L’estetica della festa trasforma anche le icone del musical e del cinema slasher. Il set di portachiavi dedicato a Wicked presenta Elphaba e Glinda con un’inedita sfumatura ombré rosa e verde, mentre stringono tra le mani scatole di caramelle a forma di cuore. Anche Ghost Face, il killer di Scream, riceve un trattamento speciale in versione Diamond Glitter da 9,9 cm, caratterizzata da una finitura scintillante rosa e rossa. Entrambi i prodotti integrano un nuovo packaging di autenticazione con QR code univoci non replicabili, verificabili ufficialmente tramite la tecnologia Octane. 

Il legame tra amore e stile si traduce infine in accessori da indossare attraverso le nuove proposte Loungefly dedicate ai Peanuts. Lo zainetto rosa e rosso raffigura Snoopy mentre abbraccia un cuore che funge da tasca frontale, accompagnato dal fedele Woodstock. A completare la collezione interviene una borsa a tracolla con cuori trapuntati e una catena arricchita da charm che ritraggono l’intera banda di Charlie Brown. 

