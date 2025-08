Reddit si trasforma: la strategia di Huffman eccita i mercati

(Adnkronos) – Steve Huffman, CEO di Reddit, ha delineato una strategia audace per trasformare la popolare piattaforma di discussioni in un vero e proprio motore di ricerca. In una mossa che ha scosso il panorama tech, il dirigente, durante l'ultima comunicazione agli investitori, ha dichiarato che l'azienda sta "concentrando le risorse sulle aree che porteranno risultati per le nostre esigenze più urgenti", individuando come priorità assoluta rendere "Reddit un motore di ricerca di riferimento". L'annuncio, che arriva a seguito di risultati finanziari del secondo trimestre sorprendentemente positivi, ha generato un'ondata di ottimismo nel mercato, con gli analisti che hanno già aggiornato le loro previsioni al rialzo. La piattaforma può già contare su una base utenti significativa, con il suo sistema di ricerca principale utilizzato da oltre 70 milioni di utenti unici a settimana. A testimoniare il potenziale di crescita, lo strumento basato su intelligenza artificiale, Reddit Answers, ha visto un incremento esponenziale, passando da 1 milione a 6 milioni di utenti settimanali nel primo trimestre del 2025. Per consolidare ulteriormente questa posizione, Reddit ha comunicato di voler espandere globalmente Reddit Answers e integrarlo "più profondamente nell'esperienza di ricerca di base". La determinazione dell'azienda è tale che, stando alle notizie delle ultime 48 ore, Reddit ha persino messo in pausa altri progetti, inclusi i piani per i "paid subreddits", al fine di concentrare tutte le risorse disponibili su questa nuova ambizione. L'annuncio di Huffman non è quindi solo una dichiarazione d'intenti, ma un vero e proprio cambio di rotta che sta già avendo un impatto concreto sulle priorità aziendali. La mossa di Reddit è una risposta strategica all'evoluzione del panorama digitale. Google, da sempre la principale fonte di traffico per molte piattaforme, sta modificando il proprio approccio fornendo risposte dirette tramite l'AI, riducendo i click verso siti esterni. Questa dinamica minaccia il modello di business di molte realtà online, ma Reddit intende capitalizzare sul suo punto di forza: la genuinità dei contenuti generati dalla comunità. Questa popolarità è già evidente nella pratica, ormai diffusa, di aggiungere la parola "reddit" alle ricerche su Google per ottenere risposte da utenti reali, anziché da fonti aziendali o pubblicitarie. Con una chiara avvertenza lanciata a Google, Huffman ha ribadito che il ruolo di Reddit come "piattaforma alimentata dalla comunità sta diventando sempre più critico". La fiducia degli utenti in risposte autentiche e non filtrate è il vero asso nella manica della piattaforma. Il mercato ha accolto la notizia con grande entusiasmo. A seguito della solida performance nel secondo trimestre, Deutsche Bank ha alzato il target di prezzo delle azioni di Reddit, un chiaro segnale di come gli analisti stiano riconoscendo il potenziale della nuova strategia. L'investimento massiccio nelle capacità di ricerca interna è visto come la mossa necessaria per capitalizzare il valore intrinseco della piattaforma e garantire un futuro di crescita autonoma e redditizia. —[email protected] (Web Info)