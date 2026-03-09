Realme 16 Pro: rese pubbliche oggi le specifiche su design, materiali e prestazioni

(Adnkronos) – Realme ha reso pubbliche oggi le caratteristiche della serie 16 Pro, la lineup che punta a consolidare la presenza del brand attraverso l’integrazione di materiali innovativi e soluzioni ingegneristiche avanzate. Composta dai modelli realme 16 Pro+ e realme 16 Pro, la gamma si distingue per una ricerca estetica che prosegue la collaborazione storica con il designer giapponese Naoto Fukasawa. Il fulcro della nuova filosofia progettuale, definita “Urban Wild Design”, si traduce nell’utilizzo di texture ispirate ad elementi naturali, integrate in un corpo macchina dallo spessore contenuto di 8,49 mm.

Sotto il profilo dei materiali, la serie realme 16 Pro introduce l’impiego di silicone organico bio-based, un polimero derivato dalla paglia vegetale rinnovabile. Questa scelta non risponde solo a criteri di sostenibilità ambientale, ma offre vantaggi funzionali quali una maggiore resistenza all’usura, ai batteri e allo sporco, mantenendo una consistenza morbida al tatto. Dal punto di vista costruttivo, il profilo “All-Nature Curve” assicura una continuità fluida tra il display, il frame centrale e la scocca posteriore, ottimizzando l’ergonomia quotidiana del dispositivo.

L’evoluzione tecnologica interessa in modo significativo il comparto fotografico. Il modello realme 16 Pro+ integra un sensore LumaColor da 200MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,5×, una caratteristica tecnica solitamente riservata ai dispositivi di fascia flagship. Il sistema è supportato da una suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per l’editing e la composizione dei contenuti, automatizzando processi complessi di post-produzione visiva. Le funzionalità software supportate dall’intelligenza artificiale, come AI Edit Genie, AI Composition Master e AI Instant Clip, permettono agli utenti di migliorare e personalizzare facilmente i propri contenuti, offrendo strumenti rapidi per la creazione e la condivisione sui social.

Le prestazioni hardware vedono il realme 16 Pro+ equipaggiato con la piattaforma Snapdragon 7 Gen 4 e memorie LPDDR5X, configurazione che permette di gestire frequenze di aggiornamento fino a 144Hz sul display HyperGlow 4D Curve+ da 6,8 pollici con risoluzione 1.5K. Particolarmente rilevante è l’autonomia: il modello superiore monta una batteria da 7000 mAh con ricarica rapida 80W SuperVOOC, mentre la versione Pro standard adotta un’unità da 6500 mAh con supporto al bypass charging, una tecnologia che riduce lo stress termico durante l’alimentazione diretta.

