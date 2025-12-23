OnePlus Watch Lite, sfida a Apple con design sottile e super batteria

(Adnkronos) – OnePlus espande la propria proposta nel settore dei dispositivi indossabili con il Watch Lite, un modello che punta alla concretezza estetica e funzionale nel segmento degli smartwatch circolari. Con uno spessore di soli 8,9 mm e un peso della cassa contenuto in 35 grammi, il dispositivo si posiziona come una delle soluzioni più sottili e leggere disponibili, adottando una struttura in acciaio inossidabile 316L che garantisce una resistenza alla corrosione superiore rispetto alle comuni leghe di alluminio.

Il display AMOLED da 1,46 pollici rappresenta il fulcro tecnico dell’esperienza visiva, essendo capace di raggiungere un picco di luminosità di 3000 nit in modalità sportiva, un valore che assicura la piena leggibilità dei dati biometrici e delle notifiche anche in presenza di luce solare diretta intensa. Il design è completato da cinturini in fluoroelastomero disponibili nelle colorazioni Silver Steel e Black Steel.

Sul fronte del monitoraggio del benessere e dell’attività fisica, l’integrazione di sensori a 8 e 16 canali permette una rilevazione costante della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno nel sangue. Tra le funzioni software dedicate alla salute spicca il Wellness Overview di 60 secondi, che fornisce una valutazione sintetica dei parametri vitali, della qualità del sonno e dei livelli di stress in un unico report rapido.

Gli atleti possono usufruire di oltre 100 modalità sportive, inclusa una funzione specifica per il badminton che analizza la velocità e il tipo di colpo, e il rilevamento automatico della soglia del lattato per ottimizzare le zone di allenamento aerobico e anaerobico. La precisione del tracciamento dei percorsi è affidata a un sistema GPS a doppia banda (L1+L5), progettato per ridurre le interferenze in contesti urbani complessi o aree boschive.

La gestione software si discosta dai modelli flagship abbandonando Wear OS in favore di OxygenOS Watch 7.1, un sistema operativo real-time (RTOS) ottimizzato per ridurre i consumi e massimizzare la reattività. Questa scelta tecnica permette al OnePlus Watch Lite di raggiungere un’autonomia operativa fino a 10 giorni con una singola carica, con la possibilità di ottenere 24 ore di utilizzo aggiuntivo con soli 10 minuti di ricarica rapida.

Una caratteristica distintiva in questa fascia di prezzo è la capacità di gestire il pairing simultaneo con due smartphone, supportando configurazioni ibride tra Android e iOS per la sincronizzazione di chiamate e messaggi da entrambi i terminali. Con un prezzo di lancio fissato a 159 euro, il dispositivo si propone come un’alternativa bilanciata per chi cerca un compagno affidabile per la quotidianità senza i vincoli di ricarica frequente tipici degli smartwatch più complessi.

