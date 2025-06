Nintendo annuncia Splatoon Raiders per Switch 2

(Adnkronos) – Nintendo ha annunciato lo sviluppo del primo spin-off della serie Splatoon, intitolato Splatoon Raiders, destinato a uscire in esclusiva su Nintendo Switch 2. Il titolo introdurrà un nuovo personaggio chiamato “Macchinista” e condurrà i giocatori in un’esplorazione delle Isole Spirhalite, accompagnati dal Trio Triglio, una formazione inedita all’interno dell’universo narrativo della serie. Al momento, non sono disponibili ulteriori informazioni sulle dinamiche di gioco o sulla data di uscita. Un primo trailer è stato pubblicato contestualmente all’annuncio. Parallelamente, è stato confermato un aggiornamento gratuito per Splatoon 3, disponibile a partire dal 12 giugno sia su Nintendo Switch sia su Nintendo Switch 2. L’aggiornamento introdurrà la cosiddetta “collezione di Splattonia”, composta da trenta nuovi set di armi. Le nuove armi, create dai marchi fittizi BaraS e Car-bon, riprendono le caratteristiche di armi già presenti nel gioco, presentandosi con un design rinnovato e combinazioni differenti di armi secondarie e speciali. Tra le novità, è previsto anche il ritorno della mappa “Periferia urbana”, originariamente inclusa nel primo Splatoon per Wii U. L’aggiornamento comprenderà inoltre modifiche alle dinamiche di progressione, con l’introduzione di nuovi limiti di competenza per le armi e l’aggiunta di nuove spille da ottenere. Una delle principali novità tecniche riguarda l’introduzione dell’Energia arma (Serie), una nuova metrica disponibile nella modalità Partita anarchica (Serie). Questa statistica analizzerà il rendimento individuale dei giocatori in base al bilancio tra vittorie e sconfitte, consentendo un sistema di matchmaking più bilanciato in base all’efficacia dimostrata con ogni specifica arma. Per gli utenti di Nintendo Switch 2, l’aggiornamento garantirà inoltre un miglioramento grafico e prestazionale in alcune aree del gioco, come Splatville e la sede del Grand Festival. È stato infine confermato che i giocatori potranno partecipare alle partite online in modalità multipiattaforma, indipendentemente dalla console utilizzata. —[email protected] (Web Info)