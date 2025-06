Honor e Greg Goya: l’AI anima l’arte urbana di Milano e Roma per il lancio della Honor 400 Series

(Adnkronos) – Un'innovativa iniziativa di marketing urbano sta per trasformare il panorama visivo di Milano e Roma, grazie alla collaborazione tra Honor e il celebre street artist Greg Goya. Per il lancio della nuova Honor 400 Series, il brand tecnologico globale ha ideato una campagna creativa che unisce arte urbana, intelligenza artificiale e creatività partecipativa, proponendo un'esperienza immersiva dove tecnologia e espressione artistica si incontrano. Al centro di questo progetto vi è la visione originale di Greg Goya, artista noto per la sua capacità di suscitare emozioni e ricordi attraverso le sue opere. L'artista ha riflettuto su un frammento di memoria capace di lasciare un segno profondo, ponendo la domanda: "Quale momento della tua vita vorresti rivivere?". Da questa interrogazione intima nasce un'opera iconica e vibrante, in cui il tratto ironico di Goya si fonde con la forza di un simbolo: un orologio dai colori audaci che incornicia un cuore rosso pulsante al centro. Si tratta di una metafora visiva del tempo emotivo, un tempo che non si misura in secondi, ma in battiti.

Grazie alla nuova funzionalità AI Image to Video del modello Honor 400, le lancette dell'orologio nell'opera di Goya prendono vita e si animano, offrendo un'esperienza interattiva che coinvolge lo spettatore in un momento di attesa urbana, trasformandolo in un'occasione di connessione con il brand.

La creatività firmata Greg Goya sarà protagonista su oltre 100 pensiline di autobus e tram a Milano e Roma. In questi spazi, i passanti avranno l'opportunità di interagire con il visual dinamico, scoprendo dal vivo le potenzialità dell'intelligenza artificiale applicata all'immagine. Questo approccio originale mira a valorizzare il tempo d'attesa, trasformandolo in un momento di curiosità e connessione con il brand Honor. A completamento della campagna, Honor ha organizzato un evento speciale che ha visto un tram Darsena di Milano essere completamente personalizzato con la nuova opera di Goya. Il tram si è trasformato in una vera e propria tela in movimento, e i passeggeri stessi hanno avuto la possibilità di contribuire alla sua realizzazione, rispondendo alla domanda posta dall'artista. Questa iniziativa ha trasformato l'esperienza del trasporto pubblico in un momento creativo e partecipativo. "Volevamo che la tecnologia diventasse un mezzo per amplificare le emozioni e rendere più significativi anche gli attimi più semplici, come l'attesa di un autobus. Con Honor 400 e la sua AI, diamo vita ai ricordi", ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Honor Italia. —[email protected] (Web Info)