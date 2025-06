Master in “D-ESG e Responsabile d’Impatto”: a Torino la presentazione della seconda edizione

(Adnkronos) – “Un invito al futuro”. È il biglietto da visita della seconda edizione del Master in “D-ESG e Responsabile d’impatto”, che sarà inaugurato ufficialmente venerdì 13 giugno, alle 9:30, a Torino, nell’Aula Jona della Scuola di Management ed Economia di Corso Unione Sovietica. Un evento celebrativo del successo di questo corso di perfezionamento post-universitario, organizzato da FDC Consulting – Digital ESG con il Dipartimento di Management Valter Cantino dell’Università di Torino e voluto da Francesco Di Ciommo, presidente di FDC Consulting, in collaborazione con Francesca Culasso, Direttrice del Master.

Attivato nel 2024 con l’obiettivo di creare una nuova figura manageriale indispensabile per le aziende del domani, il responsabile di impatto, che sia capace di coniugare le esigenze del profitto con le istanze etiche legate al mondo della sostenibilità, al fine di promuovere nuovi modelli di business virtuosi, il master in “D-ESG e Responsabile d’impatto” è andato al di sopra di ogni aspettativa nella sua prima edizione. Ha incontrato apprezzamenti sia da parte degli studenti che dalle aziende nelle quali hanno svolto il tirocinio formativo. Uno dei punti di forza dell’offerta di questo corso, unico in Italia, è la complementarità della proposta didattica che spaziano dall’accounting, al marketing, all’operation management, all’organizzazione aziendale, alle discipline giuridiche, storico-sociologiche, informatiche, linguistiche per includere anche quelle afferenti alle scienze dure. Proprio studenti e imprese saranno i protagonisti della cerimonia di venerdì, durante la quale è prevista la premiazione dei diplomati della prima edizione e la presentazione alla platea degli iscritti alla seconda, che si concluderà nel 2026. Seguirà un panel ricco di autorevoli contributi provenienti dai diversi contesti: imprese, banche, terzo settore e mondo della ricerca. “Il futuro è già in cammino. Questa seconda edizione del master dimostra come le imprese e le istituzioni, se vorranno rimanere competitive sul mercato, non potranno fare a meno di figure professionali capaci di interpretare le istanze del mondo in materia di ambiente, di responsabilità sociale e di governance e declinarle in attività concrete per il bene dell’azienda” ha detto Di Ciommo. Gli fa eco Culasso: “Oltre all’entusiasmo degli studenti, è bello sottolineare la risposta partecipata a questo nostro progetto da parte delle aziende, che hanno compreso e continuano a ritenere fondamentale l’inserimento nell’organigramma e nei processi aziendali di queste nuove figure professionali, grazie alla preparazione garantita dall’offerta didattica del master”. Alla cerimonia di venerdì sono previsti gli interventi e la partecipazione di numerose e illustri personalità in collegamento e in presenza. Dalle cariche governative di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia, e Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai profili istituzionali del territorio di Andrea Tronzano – Assessore della Regione Piemonte al Bilancio, Finanze e Programmazione Economica e Finanziaria e Sviluppo delle Attività Produttive, Matteo Marnati – Assessore della Regione Piemonte all’Ambiente, Intelligenza artificiale, Energia, Innovazione, Ricerca, Servizi digitali, per cittadini e imprese – e Michela Favaro – Vicesindaca della Città di Torino, Lavoro, Personale, Attività produttive, Patrimonio, Partecipazione, Formazione professionale e Sistema carcerario. Non mancherà il contributo dell’Europa grazie a Irene Tinagli – Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo – e Giorgio Gori – Vicepresidente della Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia del Parlamento europeo. A fare gli onori di casa saranno Stefano Geuna, Magnifico Rettore dell’Università di Torino, e Paola De Vincentiis, Direttrice del Dipartimento di Management Valter Cantino. Voci autorevoli nel panel “Opinion leader dai settori chiave: imprese, finanza, terzo settore e ricerca” sono quelle di Riccardo Di Stefano – Vicepresidente Confindustria Nazionale e Delegato per l’Education e l’Open Innovation; Marco Cenicola – Consigliere eletto Federmanager Gruppo Giovani e Direttore Generale e Co-Founder di Chrono Packaging; Stefania Sabatini – Responsabile degli Affari Istituzionali & Governativi di Oracle; Alessandro Battaglino – Vicepresidente e Presidente del Comitato esecutivo di Barricalla S.p.A.; Manuela Sanvido – Vice Presidente di A.I.R. Down Odv e membro del Comitato di Gestione Coordinamento Nazionale di CoorDown; Paola Rusconi – Senior Director e SME Marketing di Intesa Sanpaolo. Modererà la giornata Alessio Postiglione, giornalista professionista, docente universitario e analista. —[email protected] (Web Info)