Tecnologia

Marvel’s Wolverine di Insomniac Games, svelata la data di uscita su PS5

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment e lo studio Insomniac Games hanno ufficializzato la data di lancio di Marvel’s Wolverine, che debutterà in esclusiva su PlayStation 5 il 15 settembre 2026. Il progetto, affidato al team già autore della fortunata saga dedicata a Spider-Man, segna una netta divergenza stilistica rispetto alle precedenti produzioni della software house, puntando su un’estetica e un tono sensibilmente più oscuri e violenti. L’opera si pone l’obiettivo di restituire una visione cruda del personaggio Marvel, focalizzandosi su un sistema di combattimento ferino che sfrutta la rigenerazione e la rabbia del protagonista. 

La narrazione si sviluppa attorno alla ricerca personale di Logan, impegnato a ricostruire i frammenti di un passato oscuro e frammentato. Il gameplay promette di mantenere gli standard di fluidità e spettacolarità tipici delle produzioni Insomniac, integrando però una componente di brutalità necessaria per descrivere la natura del mutante. Il racconto esplorerà i tratti distintivi dell’eroismo di Wolverine, mettendolo a confronto con situazioni di conflitto diretto in cui la determinazione del protagonista diviene l’unico strumento per superare il mistero della propria identità. 

Il viaggio di Logan assumerà i connotati di un thriller d’azione a carattere globale, conducendo il giocatore attraverso scenari eterogenei che includono le foreste del Canada, i vicoli di Tokyo e l’isola di Madripoor. Nel corso dell’avventura sono previste apparizioni di figure storiche dei fumetti, come Mystica e il brutale Omega Red, oltre all’introduzione di fazioni nemiche quali i Reavers. L’integrazione di questi elementi mira a costruire un’esperienza solida e fedele alla mitologia originale, supportata da un comparto tecnico studiato per sfruttare l’hardware della console di casa Sony. 

tecnologia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Mercato del lavoro in Italia: l’IA guida la...

Resident Evil Requiem e la nuova frontiera del...

Piano triennale Ricerca, decreto MUR e Nuovo Fondo...

Leonardo e il tempo, a Milano l’ingegno dell’orologeria...

Affitti universitari nel 2025: Milano guida la domanda,...

Mayweather e Pacquiao, incontro tra leggende della boxe...

Ubisoft crea un nuovo team per il futuro...

Terremoto “Boomerang”, il sisma assassino che torna per...

Magnetismo primordiale, scoperta l’impronta del Big Bang

Evangelion torna in TV con una serie scritta...