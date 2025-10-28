Lords for Fantasy 2026

(Adnkronos) – L'evoluzione del progetto Lords of the Ring porta a sperimentare sempre nuovi stili e tematiche. Ecco quindi la selezione delle migliori opere realizzate in Area Perfomance a Lucca Comics & Games. Tra gli artisti, alcuni dei più famosi illustratori fantasy a livello mondiale. Oltre alle tavole dei 12 mesi, tra gli extra sono contenute pagine aggiuntive con appendici e una sezione dedicata ad altre 64 opere realizzate in Area Performance. Si può veramente dire che il gotha dell'illustrazione fantasy sia riunito in questo calendario, che rappresenta anche una sintesi delle tendenze e degli stili più diffusi attualmente tra gli artisti. Il calendario, prodotto in collaborazione Eterea Edizioni, sarà disponile per la vendita durante i giorni del festival allo stand dell'editore nel Padiglione Carducci, di fronte all'Area Performance.

