Linkbuilding: strategie e obiettivi

Diverse sono le strategie che si possono adottare nel campo della SEO per ottenere una maggiore visibilità e soprattutto un migliore posizionamento. Il reseller linkbuilding fa parte delle tecniche adottate e, a sua volta, si suddivide in diverse strategie volte a raggiungere obiettivi specifici.

Come tutte le strategie da adottare online è preferibile non improvvisarsi, ma affidarsi a professionisti come Elemaca che per quanto riguarda i servizi di link building in Italia è presente da anni. Si tratta infatti di un tipo di strategia in cui l’errore è dietro l’angolo e se non ci si affida a professionisti, si potrebbe rischiare di penalizzare il sito per un tempo davvero lungo. Vediamo quindi nel dettaglio di cosa si compone la linkbuilding.

Le strategie della linkbuilding

Come per ogni altra strategia di marketing adottata online, anche la linkbuilding richiede la definizione della giusta strategia al fine di ottenere il risultato sperato. Ne consegue che per creare un network per linkbuilding efficace è necessario studiare attentamente ogni dettaglio.

Una delle prime strategie da adottare quando si intende creare un servizio di linkbuilding è quella che prevede l’utilizzo di un testo ottimizzato in chiave SEO. Ne consegue che questo deve essere correttamente provvisto di parole chiave che possano essere facilmente ricercate dagli utenti. Per trovarle è possibile affidarsi a tool di ricerca come MOZ e ahrefs. Le stesse parole chiave, comunemente chiamate keywords, possono far parte di un’altra strategia per la linkbuilding, ovvero gli anchor text. Utilizzare parole chiave per inserire il link permette, infatti, di aumentare la visibilità agli “occhi” del motore di ricerca.

Importante è anche vedere come si muovono gli altri per la creazione di un network per linkbuilding. Non si tratta di copiare, ma di imparare e quindi sapere come analizzare i tuoi competitor per ottenere risultati anche maggiori imparando, magari, anche dai loro errori.

Gli obiettivi della costruzione della linkbuilding

È facile dire che l’obiettivo dei servizi di linkbuilding sia la maggiore visibilità, ma la verità è questa si suddivide in tanti diversi obiettivi da raggiungere con calma e a tempo debito per ottenere davvero il risultato sperato.

Il primo obiettivo deve essere quello di ottenere un network per linkbuilding affidabile e di qualità. È infatti necessario sapere che la credibilità del link inserito all’interno della pagina venga riconosciuta dal motore di ricerca ed estesa alla pagina stessa a condizione che siano stati rispettati anche tutti gli altri criteri.

Grazie a questa rete è possibile quindi ottenere maggiore visibilità anche dinnanzi agli utenti e altri gestori di pagine che, a loro volta, possono inserirci all’interno del loro network per linkbuilding contribuendo alla crescita della qualità del sito creato.

Come creare un network per linkbuilding

Non è un’operazione rapida è semplice quella di creare un network per linkbuilding davvero efficace. Molti sono i siti che vendono i link da inserire, senza controllare davvero la credibilità degli stessi. Il rischio dell’utilizzo di questi è di compromettere il lavoro svolto e per questo motivo è importante affidarsi ad agenzie per servizi di linkbuilding come Elemaca che garantisce la riuscita della strategia.

Per creare un network è infatti necessaria pazienza e tempo, si deve crescere lentamente e valutare con molta attenzione anche i link che ci vengono forniti.

I rischi della linkbuilding

Quando si adotta una strategia di linkbuilding il rischio di affidarsi ad un sito poco affidabile, come abbiamo visto, è davvero alto. Questo errore può comportare anche una penalizzazione della visibilità da pare del motore di ricerca che risulta difficile recuperare.

Anche l’utilizzo all’interno del sito di link danneggiati rischia di compromettere il lavoro svolto. Proprio per questo motivo è importante effettuare un controllo periodico di tutti i link o l’utilizzo di tool che valutino al posto nostro l’efficacia degli stessi.