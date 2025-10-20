Tecnologia

La corona di Cagliostro

(Adnkronos) – Quest’anno Arte Zeta Studio porta a Lucca una novità assoluta: un’experience dedicata a Lupin III, di cui lo studio è licenziatario ufficiale Mediaset. Nel cuore dello stand prende vita La corona di Cagliostro, un percorso a ostacoli tra raggi laser, armature medievali e il ritratto del perfido Conte di Cagliostro. Il visitatore diventa protagonista: deve attraversare il tracciato senza toccare i laser e conquistare la corona custodita nella teca finale. Chi riuscirà nell’impresa riceverà in regalo gli esclusivi adesivi ufficiali di Lupin, come premio per il colpo perfettamente riuscito. Un gioco di abilità, tensione e divertimento per vivere il mondo di Lupin in prima persona e scoprire da vicino le opere ufficiali firmate Arte Zeta Studio. Hai la stoffa del ladro gentiluomo? Scoprilo a Lucca Comics & Games 2025! 
