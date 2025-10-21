iOS 26.1, nuova opzione per rendere più “opaco” il Liquid Glass di iPhone

(Adnkronos) – Apple continua a limare i dettagli della sua interfaccia con l’arrivo della nuova beta di iOS 26.1, che introduce un'opzione dedicata al Liquid Glass, l’effetto visivo che ha ridefinito l’estetica di iOS 26. Introdotto al WWDC come un modo per fondere profondità, luce e materiali digitali, il Liquid Glass ha subito più di un aggiustamento nelle ultime settimane per migliorare la leggibilità di testi e icone. Ora, con la nuova beta, l’utente può finalmente scegliere quanto "effetto vetro" ci debba essere: più trasparente o più satinato. La funzione è disponibile in Impostazioni > Schermo e luminosità > Liquid Glass, dove compaiono due modalità: Clear e Tinted. La prima mantiene l’effetto cristallino, lasciando intravedere i colori e i contorni sottostanti, mentre la seconda aggiunge una velatura che rende l’interfaccia più morbida e leggibile, specialmente in ambienti luminosi. L’opzione arriva anche su iPadOS 26.1 e macOS 26.1, permettendo un’esperienza visiva più coerente tra i diversi dispositivi dell’ecosistema Apple. Le differenze tra le due modalità sono sottili ma percepibili: il “Clear” valorizza la lucentezza del design, mentre il “Tinted” ricorda i pannelli opachi delle prime interfacce traslucide di iOS, offrendo un equilibrio tra eleganza e comfort visivo. È un dettaglio in pieno stile Apple, che aggiunge un tocco di personalizzazione senza snaturare l’identità visiva del sistema. Ma iOS 26.1 non si ferma all’estetica. Tra le novità più pratiche c’è anche la possibilità di disattivare lo swipe verso la fotocamera dalla schermata di blocco. Una piccola modifica, ma potenzialmente utile per la privacy: in questo modo nessuno potrà scattare foto o accedere alla fotocamera senza sbloccare il dispositivo. Il controllo si trova in Impostazioni > Fotocamera > Accesso da schermata di blocco.

