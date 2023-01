Il prezzo del Bitcoin tornerà a salire? Previsioni e consigli

Il Bitcoin è in ottima forma fin dall’inizio di questo 2023. Quale sarà il prossimo passo per il BTC? È in arrivo un nuovo rally? Facciamo il punto sulla situazione dell’asset n.1 al mondo!

Il mercato delle criptovalute cresce sulla scia del Bitcoin!

Dopo aver trascorso diversi mesi difficili (praticamente tutto il 2022), il mercato delle criptovalute sta facendo nuovamente registrare dei guadagni, trainati dall’asset principale del mercato, il Bitcoin. Quest’ultimo ha appena superato una soglia importante per la prima volta dopo il clamoroso crollo di FTX. Per la prima volta dopo molti giorni, il BTC è scambiato sopra i 18.000 dollari.

Osservando i vari indicatori tecnici, il Bitcoin ha appena superato la sua media mobile a 50 giorni. Si tratta della prima volta che il BTC ha superato la media mobile a 50 giorni dal crollo dell’FTX.

Secondo gli analisti, dopo la rottura al di sopra di 17.000 dollari, il prossimo livello di resistenza chiave che il BTC dovrà superare è nell’area intorno a 18.600 dollari, un’area chiave se il BTC vuole continuare la sua spinta rialzista. Esiste anche una forte resistenza a circa 19.000 dollari.

Prospettive rialziste per il Bitcoin?

Al momento in cui scriviamo, il valore dell’asset è di 18.100 dollari, in crescita dell’1% nelle ultime 24 ore. Negli ultimi 7 giorni è aumentato del 4%. Una spinta positiva per molti investitori.

La capitalizzazione di mercato del Bitcoin è di 335,53 miliardi di dollari, mentre il volume di scambi nelle 24 ore è di poco inferiore ai 15 miliardi di dollari. Secondo i dati di CoinMarketCap dell’11 gennaio, il BTC è al secondo posto dietro solo a Tether (USDT).

Tra gli analisti più ottimisti sul futuro del Bitcoin c’è Bill Miller III, uno dei primi investitori di Amazon. Ha sempre espresso il suo entusiasmo per la performance “notevole” del bitcoin, definendolo di recente “radicalmente diverso” da tutte le altre criptovalute e lodandone la costanza di trading quando i mercati tradizionali erano in difficoltà. Come fare trading di BTC e altre crypto? Provate la piattaforma Teslacoin, amata da numerosi utenti in tutto il mondo.

Non è l’unico a credere nel Bitcoin. Come abbiamo già detto in precedenza, anche Bloomberg è molto entusiasta del 2023 di Bitcoin. Secondo il gruppo finanziario statunitense e i suoi analisti, la recessione economica globale che potrebbe verificarsi nel 2023 sarebbe positiva per il Bitcoin. Il rapporto afferma che:

Il fatto che l’economia globale potrebbe presto trovarsi in una clamorosa recessione economica, potrebbe essere un’ottima notizia per il 2023 del Bitcoin. Il nostro punto di vista è che il principale asset crittografico, è probabilmente in terreno positivo nella maggior parte degli scenari.

E il resto del mercato?

Anche il resto del mercato delle criptovalute sta beneficiando di questa leggera ripresa. Ethereum, la seconda crypto per capitalizzazione di mercato, è attualmente scambiato a 1.400 dollari. L’asset è in rialzo dello 0,5% nelle ultime 24 ore e di oltre il 6,5% negli ultimi 7 giorni.

Tra le maggiori società del mercato, Solana sta facendo bene. Dopo alcune settimane molto complicate, a causa del crollo di FTX, uno dei suoi principali sostenitori, l’asset si sta riprendendo. In effetti, SOL viene scambiato a poco più di 16 dollari, con un aumento di oltre il 17% nel corso della settimana. Ricordiamo che il token era sceso sotto i 10 dollari qualche settimana fa.

Anche GALA è anche uno dei grandi vincitori degli ultimi giorni dopo l’annuncio di una partnership con due star di Hollywood.

Questa settimana sono attesi i dati sull’inflazione negli Stati Uniti e vari indicatori economici. Nel frattempo, terremo d’occhio le prossime mosse di Bitcoin!