Hitachi Vantara leader GigaOm: VSP One Object e S3 Tables nativo

(Adnkronos) – Hitachi Vantara, controllata di Hitachi Ltd., consolida il suo ruolo di innovatore nell'infrastruttura dati, venendo riconosciuta Leader nell'ultimo GigaOm Radar for Object Storage. Il report evidenzia in particolare l'evoluzione della piattaforma Virtual Storage Platform One Object (VSP One Object), che si distingue per aver introdotto l'implementazione nativa, prima nel settore, della funzionalità Amazon S3 Tables. Questa innovazione è strategica: consente ai clienti di eseguire analisi SQL ad alte prestazioni interagendo direttamente con i dati non strutturati all'interno di tabelle strutturate, eliminando la necessità di complessi e dispendiosi processi di trasformazione (ETL). Il riconoscimento GigaOm sottolinea come VSP One Object non solo semplifichi l'architettura, ma migliori i risultati di business accelerando gli insight sui dati e garantendo la flessibilità a lungo termine per le implementazioni di data lakehouse. Il GigaOm Radar for Object Storage ha analizzato 22 vendor leader, riconoscendo l'importanza crescente dello storage a oggetti come tecnologia fondamentale per affrontare l'espansione dei dati non strutturati generati da workload AI, IoT, video e immagini. Il report enfatizza il valore strategico che queste piattaforme offrono ai professionisti IT, garantendo scalabilità, sicurezza e architetture dati flessibili.

Hitachi Vantara, posizionata nel quadrante Innovation/Platform Play, ha ottenuto valutazioni eccellenti in tre aree chiave:

Reporting e Analytics: funzionalità avanzate che permettono di comprendere i pattern di utilizzo, chi accede ai dati e di prevedere accuratamente i trend di crescita dello spazio disco.

Ottimizzazione dello storage: capacità di classificare i dati e identificare le risorse obsolete o ridondanti da archiviare o cancellare, riducendo i costi. Integrazione con il cloud pubblico: supporto avanzato per le API AWS S3, l’S3 Object Lock e, soprattutto, l’innovativa S3 Tables. "Hitachi Vantara è un fornitore globale di tecnologia la cui strategia VSP One è incentrata sul concetto di 'Data Plane' unificato per la gestione di storage a blocco, file e oggetti" – ha dichiarato Whit Walters, GigaOm analyst. "All’interno di questo framework, Hitachi VSP One Object rappresenta la componente di object storage enterprise, una piattaforma storage scalabile, sicura e in grado di supportare anche workload molto esigenti come backup, archiviazione, AI e data analytics”. VSP One Object si inserisce nel più ampio portfolio di soluzioni VSP One, che integra in un'unica piattaforma la gestione di storage a blocco, file, SDS e oggetti. Supportando formati aperti come Apache Iceberg tramite S3 Tables, la piattaforma automatizza attività complesse (compattazione, gestione degli snapshot e cleanup dei metadati) che richiedevano in precedenza team specializzati, permettendo alle aziende di focalizzarsi sull'analisi.

Octavian Tanase, Chief Product Officer at Hitachi Vantara, ha illustrato la visione aziendale dietro il successo: “Consentendo l’esecuzione di query SQL direttamente sull’object storage, eliminiamo la necessità di pipeline dati complesse e riduciamo i costi infrastrutturali, offrendo la semplicità del data lake con prestazioni di livello enterprise". Tanase ha ribadito l'impegno per una piattaforma unificata, con «un unico control plane (VSP 360) e un unico data plane per gli storage a blocco, file, oggetti, SDS e mainframe» nell'ottica di abilitare una visione integrata dei dati in ambienti cloud e on-premise. Per affrontare l'aumento dei costi di storage e migliorare le performance, la prossima release di VSP One Object supporterà lo storage VSP One Block basato su dischi flash NVMe-QLC e TLC. Il riconoscimento GigaOm Radar si aggiunge ad altri premi recenti, tra cui il 2025 Fortress Cybersecurity Award per la Data Protection. —[email protected] (Web Info)