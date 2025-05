Google cambia il look di Android, tutte le novità

(Adnkronos) – Google ha annunciato in modo formale un’importante evoluzione del design di Android, introducendo il nuovo linguaggio visivo denominato Material You Expressive. Dopo una pubblicazione prematura avvenuta nei giorni scorsi per errore, l’azienda ha ora svelato ufficialmente questa nuova linea stilistica, che sarà inclusa nella prossima versione beta di Android 16, attesa entro la fine del mese. Material You Expressive rappresenta un’evoluzione del design “Material You”, introdotto con Android 12. La nuova versione adotta un’estetica ancora più vivace e dinamica, caratterizzata da animazioni fluide, tipografie audaci e una palette cromatica accesa e personalizzabile. Il linguaggio si rivolge in particolare a un pubblico giovane, proponendo un’interfaccia visiva fresca, coinvolgente e altamente espressiva. Tra le novità integrate, si segnala il supporto alla funzione Live Updates, già sperimentata nelle precedenti beta di Android 16. Questa funzione consente di visualizzare aggiornamenti in tempo reale attraverso una notifica persistente, similmente alla funzione “Live Activities” di Apple. A differenza di quest’ultima, però, l’utilizzo in Android è limitato alle app per la consegna di cibo, la navigazione e i servizi di trasporto. Le Live Updates saranno visibili su diverse superfici dell’interfaccia: schermata di blocco, always-on display, barra di stato e tendina delle notifiche. Tale integrazione mira a migliorare l’esperienza utente nella gestione di attività sensibili al tempo. Anche l’area dei Quick Settings riceverà un aggiornamento, offrendo la possibilità di ridimensionare e riorganizzare le icone, in un approccio che richiama alcune caratteristiche dell’interfaccia iOS. Il cuore dell’aggiornamento, tuttavia, resta il rinnovato linguaggio visivo. I progettisti di app avranno a disposizione nuove forme di icone, stili tipografici e combinazioni cromatiche. Le animazioni sono state ripensate per risultare più “elastiche” e reattive, con feedback aptico integrato per enfatizzare le interazioni dell’utente. Google sottolinea che non si tratta di un semplice restyling, ma di una revisione orientata a migliorare l’usabilità e l’attenzione visiva. Le tonalità decise, tra cui viola intensi e rosa brillanti, sono pensate per catturare lo sguardo e rispondere al gusto di una generazione abituata a esperienze visive coinvolgenti. Secondo dati condivisi dall’azienda, fino all’87% degli utenti nella fascia tra i 18 e i 24 anni mostra una preferenza per design espressivi, come quello proposto in questa nuova versione. Con questa mossa, Google punta a rendere Android più competitivo anche presso un’utenza giovane, storicamente più legata al mondo Apple, specialmente negli Stati Uniti. Sebbene il nuovo design rappresenti un passo deciso verso una maggiore personalizzazione e modernità, resta da vedere se sarà sufficiente a modificare le preferenze consolidate del pubblico più giovane. —[email protected] (Web Info)