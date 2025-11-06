GeForce NOW: Novembre di battaglie epiche con 23 nuovi giochi e potenza RTX 5080

(Adnkronos) – GeForce NOW accoglie il mese di novembre con un sostanzioso aggiornamento del proprio catalogo, annunciando l’arrivo di ben 23 nuovi titoli. La piattaforma di cloud gaming di NVIDIA continua a offrire la libertà di giocare senza i vincoli di download o di hardware locale di fascia alta.

L’arrivo di Europa Universalis V, il nuovo strategico di Paradox Interactive, sottolinea l’impegno di GeForce NOW nel supportare i titoli che richiedono elevate prestazioni grafiche. Sulla piattaforma, il gioco prende vita con la potenza delle server farm dotate di GeForce RTX 5080, garantendo un’esperienza in streaming fino a 5K e 120 fps con la tecnologia Blackwell RTX. Questo permette ai giocatori di “gestire imperi e battaglie in tempo reale con una fluidità senza precedenti, senza bisogno di un PC di fascia alta.”

L’implementazione dei server di classe RTX 5080 (architettura Blackwell RTX) prosegue con rapidità a livello globale per gli abbonati Ultimate. I SuperPODs stanno trasformando l’esperienza di cloud gaming offrendo risoluzioni fino a 5K e frame rate estremamente elevati, innalzando ulteriormente l’asticella delle prestazioni.

L’aggiornamento, noto come Blackwell RTX, è appena stato esteso alle regioni di Montreal e Amsterdam, che hanno ricevuto la potenza della GeForce RTX 5080. La città di Phoenix negli Stati Uniti si aggiungerà alla lista nelle prossime settimane.

Tra i nuovi arrivi, spiccano diversi flagship e nuove release caldissime. Già disponibili in settimana sono Europa Universalis V (4/11) e Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage.

Nel corso del mese, la libreria sarà potenziata da attesi lanci e aggiunte chiave:

Call of Duty: Black Ops 7 (14/11)

Anno 117: Pax Romana (Nuova uscita su Steam e Ubisoft, 13/11)

Assetto Corsa Rally (Nuova uscita su Steam, 13/11)

Project Motor Racing (Nuova uscita su Steam, 25/11)

I Nuovi Titoli in Arrivo su GeForce NOW (Novembre)



Disponibili in Settimana (a partire dal 4/11):

Europa Universalis V (Nuova uscita su Steam, GeForce RTX 5080-ready)

7 Days Blood Moons (Nuova uscita su Steam)

Whiskerwood (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass)

The Last Caretaker (Nuova uscita su Steam)

Voidtrain (Nuova uscita su Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Steam)

In Arrivo nel Mese (Fino al 25/11):

INAZUMA ELEVEN: Victory Road (Nuova uscita su Steam, 10/11)

Surviving Mars: Relaunched (Nuova uscita su Steam, 10/11)

Possessor(s) (Nuova uscita su Steam, 11/11)

Rue Valley (Nuova uscita su Steam, 11/11)

Anno 117: Pax Romana (Nuova uscita su Steam e Ubisoft, 13/11)

Assetto Corsa Rally (Nuova uscita su Steam, 13/11)

Where Winds Meet (Nuova uscita su Epic Games Store, 14/11)

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide (Nuova uscita su Steam, 18/11)

Long Drive North (Nuova uscita su Steam, 18/11)

Demonschool (Nuova uscita su Steam, 19/11)

Monsters Are Coming! Rock & Road (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 20/11)

Project Motor Racing (New release on Steam, Nov. 25)

Call of Duty: Black Ops 7 (New release on Steam, Battle.net and Xbox, available on PC Game Pass, Nov. 25)

Brotato (Steam)

GODBREAKERS (Steam)

Megabonk (Steam)

R.E.P.O. (Steam)

