Fantacalcio: da fenomeno digitale a thriller comico su Netflix

(Adnkronos) – Il Fantacalcio digitale si è affermato come un autentico fenomeno di massa, trasformando radicalmente il modo in cui milioni di appassionati vivono il calcio in Italia. Lontano dalle sue origini analogiche fatte di carta e penna, il gioco si è evoluto in un'esperienza immersiva e dinamica grazie a piattaforme web e app dedicate. Questo gioco manageriale consente ai partecipanti di assumere il ruolo di allenatori, assemblando una "fantasquadra" composta da calciatori reali del campionato di Serie A. Ogni settimana, le prestazioni dei giocatori sul campo – dai gol agli assist, dalle parate alle sanzioni disciplinari – si traducono in "fantavoti" che determinano l'esito delle sfide tra fantallenatori.

In Italia, il Fantacalcio digitale è diventato un rito collettivo che coinvolge tra i 5 e i 6 milioni di persone ogni settimana, superando persino il numero di chi pratica il calcio a livello amatoriale. Questa partecipazione capillare lo rende uno dei passatempi più diffusi e sentiti nel Paese, alimentando un vibrante ecosistema di leghe private, competizioni nazionali e un fiorente mercato di informazioni e strategie online, sempre più sofisticato grazie agli aggiornamenti in tempo reale delle piattaforme digitali. Mentre la Serie A si prepara per i ritiri precampionato e l'attesa per i listoni del Fantacalcio sale, arriva un appuntamento imperdibile per tutti i fantallenatori: Netflix annuncia, attraverso una nota ufficiale, l'uscita di "Ogni Maledetto Fantacalcio", un film comedy di 90 minuti (incluso recupero) diretto da Alessio Maria Federici e prodotto da QMI. La pellicola sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming a partire dal 27 agosto. Il trailer Il film, dedicato interamente al mondo dei fantallenatori, vanta un cast di rilievo che include Giacomo Ferrara, Silvia D'Amico, Francesco Russo, Enrico Borello, Antonio Bannò e Caterina Guzzanti. A loro si aggiungono le partecipazioni speciali di volti noti del mondo del calcio e dello spettacolo come Diletta Leotta, Pierluigi Pardo, Giuseppe Pastore, Daniele Orsato, Riccardo Gentile, Valeria Angione e il calciatore Leonardo Pavoletti. "Fino a che punto ci si può spingere per vincere al Fantacalcio?" È questa la domanda insolita che guida la trama. Una giudice dal sarcasmo tagliente (Caterina Guzzanti) si trova a interrogare Simone (Giacomo Ferrara), un trentenne sceneggiatore la cui professione è "più libero che professionista", nonchè improbabile sospettato per la misteriosa scomparsa del suo migliore amico, Gianni (Enrico Borello). Gianni è anche il campione in carica della Lega Fantacalcio "Mai una gioia", che riunisce da anni un gruppo di amici tanto storici quanto eccentrici. Il giorno del suo matrimonio – e, non meno importante, dell'ultima e decisiva giornata di campionato – Gianni non si è presentato all'altare. Ancora più sconvolgente per la comitiva, non ha schierato la sua formazione. Le surreali indagini coinvolgono l'intera e folle cerchia di amici, inclusa Andrea (Silvia D'Amico), l'ultima arrivata, che potrebbe celare più di un segreto. Dalla chat di gruppo si scatena il caos: insulti, accuse, screenshot compromettenti e una quantità sospetta di minacce di morte. La pellicola, scritta da Giulio Carrieri e Michele Bertini Malgarini, con la collaborazione di Fantacalcio (marchio di Quadronica), esplora con umorismo e tensione le dinamiche estreme di questa passione, dimostrando che, a volte, "il Fantacalcio non è solo un gioco. È una questione di vita, bonus… e vendetta." Completano il cast Francesco Giordano, Giacomo Bottoni e Francesca Agostini.