Facebook, arrivano le immagini del profilo animate dall’IA

(Adnkronos) – Meta ha avviato il rilascio di una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale volte a dinamizzare l’esperienza d’uso su Facebook. Tra le novità principali spicca la possibilità di animare le immagini del profilo attraverso preset specifici, trasformando scatti statici in brevi sequenze di movimento che includono effetti come coriandoli, onde o cuori. L’azienda suggerisce l’utilizzo di ritratti frontali e nitidi per ottimizzare la resa visiva, promettendo inoltre l’espansione del catalogo di animazioni nel corso dei prossimi mesi. Anche i post testuali ricevono un aggiornamento estetico, con l’integrazione di sfondi animati selezionabili tramite una nuova icona dedicata durante la fase di composizione.

Il pacchetto di aggiornamenti coinvolge anche le Storie e i Ricordi, dove un nuovo pulsante di restyling permette di applicare trasformazioni estetiche attraverso comandi testuali o opzioni predefinite, spaziando dallo stile anime alle geometrie low-poly. Questi interventi si inseriscono in una strategia più ampia volta a recuperare la centralità culturale del social network, nonostante una base d’utenza che supera stabilmente i due miliardi di accessi giornalieri. L’obiettivo dichiarato da Mark Zuckerberg è quello di ritrovare l’essenza delle origini della piattaforma, bilanciando l’innovazione tecnologica con una rinnovata attenzione per le interazioni dirette tra gli utenti e la riduzione dei contenuti proposti esclusivamente dagli algoritmi.

