Echo Show 8 e 11, i nuovi dispositivi Amazon con Alexa

(Adnkronos) – Amazon porta ufficialmente in Italia i nuovi Echo Show 8 ed Echo Show 11, due display intelligenti che segnano un passo avanti nella famiglia Echo non solo per estetica e potenza, ma soprattutto per ciò che promettono: esperienze basate su Alexa+, la versione evoluta dell’assistente vocale che integrerà funzioni di intelligenza artificiale generativa, pronta a trasformare il modo in cui si interagisce con i dispositivi domestici.

Il design è il primo elemento che cattura l’attenzione. Amazon ha ridisegnato i nuovi Echo Show con un linguaggio più moderno e raffinato, dotandoli di display touch con tecnologia in-cell e cristalli liquidi negativi per una resa visiva più brillante e nitida. Le immagini si adattano in modo dinamico all’ambiente, migliorando l’angolo di visione e valorizzando i contenuti anche in condizioni di luce non ottimali. La superficie visibile dello schermo è più ampia, offrendo un’esperienza più immersiva durante videochiamate, streaming o consultazione di informazioni quotidiane.

Sul fronte audio, il salto di qualità è netto. Entrambi i modelli introducono una nuova architettura sonora con altoparlanti stereo frontali e un woofer personalizzato, capaci di creare un effetto spaziale che riempie la stanza. I driver full-range, posizionati sotto il display, diffondono un suono diretto e cristallino, migliorando la nitidezza delle voci e la profondità dei bassi. È il miglior comparto audio mai raggiunto su un Echo con schermo.

I nuovi dispositivi integrano il chip AZ3 Pro, il più potente mai installato su un prodotto Echo. Dotato di un acceleratore AI di nuova generazione, è progettato per gestire modelli linguistici e visivi avanzati direttamente sul dispositivo, aprendo la strada alle funzionalità “edge AI” che arriveranno con Alexa+. Accanto al processore, Amazon introduce anche Omnisense, la piattaforma sensoriale che combina fotocamera da 13 megapixel, radar Wi-Fi, ultrasuoni e altri sensori ambientali per permettere ad Alexa di reagire al contesto in modo più naturale, personalizzato e proattivo.

Disponibili già da oggi su Amazon.it, Echo Show 8 è proposto a 199,99 euro, mentre Echo Show 11 sale a 239,99 euro. A completare l’esperienza, un supporto regolabile venduto separatamente a 39,99 euro, pensato per adattarsi ai nuovi colori e al design dei dispositivi.

