Dying Light: The Beast rimandato con la promessa di un’esperienza definitiva – Il video

(Adnkronos) – In una lettera aperta ai fan, il team di sviluppo di Techland ha comunicato la decisione di posticipare l'uscita di Dying Light: The Beast, l'attesissimo capitolo della saga survival horror, al 19 settembre 2025. Il rinvio, di quattro settimane rispetto alla data precedentemente annunciata, arriva in un momento di grande fermento per il progetto, che ha raccolto recensioni di anteprima entusiastiche da parte di giornalisti e content creator. Il team ha espresso grande soddisfazione per i commenti ricevuti, che descrivono il gioco come un "horror di sopravvivenza al cardiopalma" e un "gioco di spicco del 2025". Questo feedback, unito al vivo entusiasmo mostrato dalla community di Dying Light, ha rafforzato l'impegno degli sviluppatori a fare del gioco un'esperienza indimenticabile.

La decisione di spostare il lancio è stata presa con un obiettivo chiaro: onorare la promessa di rendere Dying Light: The Beast il miglior gioco della serie mai realizzato. Il team di Techland ha infatti dedicato "anima e corpo a raccogliere e leggere" i feedback dei giocatori, riconoscendo il valore inestimabile di una prima impressione impeccabile.

Le quattro settimane aggiuntive per Dying Light: The Beast non sono state decise a caso, ma sono il frutto di un ascolto attento della community. Gli sviluppatori hanno un piano preciso per questo tempo extra. Innanzitutto, perfezioneranno il bilanciamento del gioco, agendo sulla gestione dei vari elementi di gameplay per renderli più armonici. Allo stesso tempo, si occuperanno dell'interfaccia utente (IU), con l'obiettivo di renderla più chiara e intuitiva per tutti i giocatori. Un altro punto chiave è il miglioramento degli effetti fisici, per garantire maggiore qualità e realismo. Ecco l'ultimo trailer pubblicato dal team, Non meno importanti sono i filmati e le animazioni, che verranno ottimizzati per offrire una fluidità e un'immersione superiori. Infine, si concentreranno sulle rifiniture finali, quei dettagli che fanno la differenza tra un buon prodotto e uno eccellente.Nonostante la delusione per il rinvio, il team ha rassicurato i fan che l'attesa sarà colmata da costanti aggiornamenti. L'estate vedrà la pubblicazione di nuove notizie dallo studio e la presenza di una demo giocabile alla Gamescom nel padiglione 6, offrendo un assaggio del lavoro svolto. La prossima settimana, inoltre, verrà condiviso un aggiornamento sugli aspetti più "cruenti" del gioco, con il ritorno di Bober il Castoro. Con il traguardo che si fa sempre più vicino, gli sviluppatori invitano la community a tenere duro per le restanti otto settimane, promettendo di scatenare la "Bestia" in una veste definitiva e impeccabile il 19 settembre 2025. —[email protected] (Web Info)