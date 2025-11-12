CSET Pre-Event 2025: sicurezza digitale tra OT, AI e resilienza collettiva

(Adnkronos) – La Stazione Marittima di Genova ha ospitato ieri la sesta edizione del CSET Pre-Event, l’appuntamento promosso da HWG Sababa che si conferma uno dei momenti più rilevanti per il dialogo strategico tra aziende, istituzioni, ricercatori e operatori della cybersecurity.

Più che una semplice anteprima della CSET Conference, l’incontro è stato una piattaforma per osservare le rapide trasformazioni in corso e riflettere su come la sicurezza digitale stia ridefinendo infrastrutture, processi, competenze e, soprattutto, i meccanismi decisionali.

In un contesto globale caratterizzato da una rapida evoluzione di minacce, attaccanti e tecnologie, il tema centrale emerso è stato la necessità di sviluppare una consapevolezza condivisa, capace di connettere mondi diversi, dall’industria al settore pubblico, dalla ricerca al territorio.

Nel corso della serata, tre momenti di confronto hanno esplorato gli snodi cruciali della difesa cyber contemporanea:

Protezione OT e sistemi industriali: si è discusso della tutela dell’Operational Technology (OT) e dei sistemi industriali, oggi esposti ad attacchi che non impattano più solo la continuità del business, ma mettono a rischio anche la sicurezza fisica di persone e infrastrutture critiche.

Risposta agli incidenti: è stata evidenziata la complessità della risposta agli incidenti, che richiede un coordinamento serrato tra tecnologia, governance dei dati, competenze tecniche e il ruolo legale, in uno scenario arricchito — e complicato — dall’integrazione dell’Intelligenza Artificiale.

Sicurezza basata sul comportamento: è stata posta l’attenzione sulla convergenza tra dati, identità e comportamenti come fondamento di un modello di sicurezza moderno, basato sulla collaborazione, sulla intelligence e sulla fiducia distribuita.

Alessio Aceti, CEO di HWG Sababa, ha inquadrato l’evento come un laboratorio strategico: “Il CSET Pre-Event è, per noi, un laboratorio di visione. Non si tratta solo di parlare di strumenti o soluzioni, ma di capire come possiamo costruire resilienza collettiva in un mondo che cambia rapidamente. Anche se le nostre sedi principali sono a Verona e Milano, Genova per noi è una seconda casa – un luogo con cui condividiamo progetti, valori e un’idea di crescita sostenibile del digitale.”

L’incontro ha rappresentato il prologo ideale alla CSET Conference 2025, organizzata da START4.0 il 12 e 13 novembre nella stessa sede, rafforzando la continuità tra ecosistema industriale, istituzioni e aziende del territorio ligure. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i partner dell’evento, tra cui B-right lawyers, Code Blue, Delinea, Keepit, Netskope, Palo Alto Networks, Proofpoint, Recorded Future, Tenable, Trend Micro e il Centro di Competenza Mimit Start 4.0.

