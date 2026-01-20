COSMO-SkyMed FM3: completate con successo le prime acquisizioni

(Adnkronos) – Il satellite CSG FM3, terzo elemento della Seconda Generazione della costellazione COSMO-SkyMed, ha completato le sue prime acquisizioni d’immagine, confermando il corretto funzionamento dei sistemi di bordo. Il programma, promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dal Ministero della Difesa, vede il coinvolgimento diretto dell’industria nazionale attraverso Leonardo, Thales Alenia Space, Telespazio ed e-GEOS.

Lanciato il 2 gennaio 2026 dalla Vandenberg Space Force Base in California, il satellite ha superato con successo la delicata fase di “messa in opera”. Durante questo periodo sono state completate operazioni critiche quali l’apertura dei pannelli solari, il dispiegamento dell’antenna e l’attivazione delle unità principali.

Nell’acquisizione radar della città di Vancouver emerge con nitidezza lo skyline urbano insieme al traffico marittimo al largo del suo porto. L’infrastruttura, scalo principale del Canada è uno snodo strategico del Nord America per il commercio internazionale, il trasporto container e il settore crocieristico diretto verso l’Alaska﻿

Le prime immagini rilasciate ritraggono aree geografiche eterogenee come le città di Roma e Vancouver, oltre a una panoramica del fiume Padma in Bangladesh. Questi risultati validano le performance attese dal sensore SAR (Synthetic Aperture Radar), capace di acquisire dati in qualsiasi condizione meteorologica e di illuminazione.

L’acquisizione radar offre uno sguardo dettagliato sul fiume Padma, ramo principale del Gange in Bangladesh. L’immagine evidenzia l’estrema variabilità morfologica del bacino, caratterizzato da canali idrici mutevoli e banchi di sabbia in continua evoluzione lungo il suo corso

La gestione tecnica delle prime fasi orbitali è stata coordinata da Telespazio in collaborazione con Thales Alenia Space Italia. Il Centro Spaziale dell’ASI di Matera ha svolto un ruolo centrale nell’acquisizione e nell’elaborazione dei dati grezzi, gestendo la pianificazione delle richieste e l’invio dei comandi necessari alla verifica del sensore.

Le attività di verifica e messa a punto proseguono ora per portare il CSG FM3 alla piena operatività. Una volta a regime, il satellite potenzierà le capacità nazionali nel monitoraggio ambientale, nella gestione delle emergenze e nella sicurezza del territorio, consolidando la posizione dell’Italia come leader nell’osservazione satellitare ad alta risoluzione.

