Claude in Microsoft 365: l’IA di Anthropic arriva su Word, Teams e Outlook

(Adnkronos) – Anthropic ha annunciato l’integrazione del suo assistente IA con i servizi Microsoft 365, permettendo così di accedere e analizzare contenuti provenienti da Word, Teams e Outlook direttamente nelle conversazioni con il chatbot. Una mossa che trasforma Claude in un vero alleato operativo, capace di orientarsi tra messaggi, file e meeting aziendali senza richiedere upload manuali. Grazie alla connessione con Microsoft 365, Claude può ora collegarsi a SharePoint e OneDrive per cercare e interpretare documenti in tempo reale. La funzione è già disponibile per gli utenti dei piani Team ed Enterprise, anche se gli amministratori dovranno attivare l’integrazione prima che i membri del team possano utilizzarla. Non si tratta però solo di documenti. L’integrazione con Outlook consente a Claude di leggere thread di posta e analizzare le comunicazioni per estrarre i passaggi più rilevanti, mentre con Microsoft Teams l’assistente può navigare tra chat, canali e resoconti delle riunioni per fornire risposte sempre più contestuali e complete. Parallelamente, Anthropic lancia anche Enterprise Search, una nuova funzione che consente di esplorare tutti i database aziendali in un’unica ricerca. Un aiuto concreto per chi deve gestire enormi quantità di informazioni sparse tra piattaforme diverse: “Enterprise search è particolarmente utile per l’onboarding dei nuovi membri del team, per rispondere a domande strategiche come l’analisi dei feedback dei clienti, o per individuare rapidamente gli esperti interni da consultare su un determinato tema”, spiega Anthropic. La tecnologia che rende possibile tutto questo si basa sul Model Context Protocol (MCP), lo standard open-source sviluppato proprio da Anthropic per connettere le applicazioni IA a fonti e servizi esterni. Microsoft ha già annunciato di voler adottare MCP su larga scala, come parte della trasformazione dei suoi sistemi operativi in veri e propri “AI PC”, pensati per essere gestiti con la voce e l’interazione diretta. Non sorprende quindi che il rapporto tra Microsoft e Anthropic stia diventando sempre più stretto. I modelli di Anthropic alimentano già strumenti come Copilot Researcher, GitHub Copilot, Copilot Studio e il nuovo Office Agent, in grado di generare documenti Word e PowerPoint partendo da prompt testuali nella chat di Copilot.

