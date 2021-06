Bitcoin vs Ripple: qual è la differenza?

Dall’esterno, l’universo degli investimenti in criptovalute sembra limitato a Bitcoin. Essendo la criptovaluta più conosciuta, Bitcoin è il leader nella capitalizzazione di mercato, ma ci sono molte altre opzioni per coloro che sono interessati a diversificare il proprio portafoglio e a sperimentare monete che offrono una visione diversa del concetto di valute

digitali. XRP di Ripple è una di queste. Nel marzo 2021, la criptovaluta si è classificata quarta, dietro Bitcoin, Ether e Binance coin, in termini di capitalizzazione di mercato totale. Diamo un’occhiata più da vicino a ciò che distingue XRP da Bitcoin e altre principale valute digitali.



Cos’è Ripple?

XRP e Ripple sono spesso usati in modo intercambiabile. In realtà si tratta di due concetti diversi: Ripple è il nome della società e della rete dietro la criptovaluta XRP. La società è stata fondata come rete di fiducia peer-to-peer che sfruttava i social media. Gli utenti all’interno di una rete potevano aggirare le banche, fare prestiti e aprire linee di credito tra

loro, ma la rete non è riuscita a decollare.

Nel 2012 Ripple ha cambiato rotta ed è diventata OpenCoin, una rete per i trasferimenti di denaro in cui grandi aziende e società di servizi finanziari hanno agito come controparti nelle transazioni. XRP, la sua criptovaluta, è stata lanciata nello stesso anno e i fondatori, chel’hanno codificata, hanno donato 80 miliardi di XRP come corpus iniziale. Lo scopo di XRP

era quello di fungere da meccanismo intermedio di scambio tra due valute o reti.

OpenCoin è diventato Ripple Labs nel settembre 2013.

Ripple si descrive come una rete di pagamenti globale e conta tra i suoi clienti alcune delle principali banche e servizi finanziari. XRP viene utilizzato nei suoi prodotti per facilitare una rapida conversione tra valute diverse.

Bitcoin contro XRP



Bitcoin opera su un registro pubblico blockchain che supporta una valuta digitale utilizzata per facilitare i pagamenti di beni e servizi. I minatori verificano le transazioni su base continuativa e le aggiungono alla blockchain di Bitcoin. In cambio del loro tempo e della potenza di calcolo necessaria per convalidare il registro in questo modo, i minatori vengono

ricompensati con BTC dopo aver convalidato con successo le transazioni.

XRP è la criptovaluta nativa sviluppata da Ripple Labs. I suoi prodotti sono utilizzati per il regolamento dei pagamenti, lo scambio di beni e i sistemi di rimessa che funzionano più come SWIFT, un servizio per i trasferimenti internazionali di denaro e titoli utilizzato da una rete di banche e intermediari finanziari. XRP è pre-minato e utilizza un metodo di mining meno complicato rispetto a Bitcoin.

Quali sono le principali differenze tra Bitcoin e XRP?

Le principali differenze tra Bitcoin e XRP sono le seguenti:

Entrambe hanno metodi diversi per convalidare le transazioni . Invece di

utilizzare il concetto di blockchain mining, la rete Ripple utilizza un meccanismo di

consenso distribuito unico per convalidare le transazioni in cui i nodi partecipanti

verificano l’autenticità di una transazione conducendo un sondaggio. Ciò consente

conferme quasi istantanee senza un’autorità centrale.

XRP è più economico e più veloce di Bitcoin

XRP ha più monete sul mercato . Circa 1 miliardo di XRP sono stati pre-minati al

momento del lancio e sono stati rilasciati gradualmente sul mercato dai suoi principali

investitori. Al contrario, l’offerta di Bitcoin è limitata a 21 milioni, il che significa che ci

saranno solo 21 milioni di Bitcoin esistenti.

XRP e Bitcoin hanno meccanismi di circolazione diversi . I bitcoin vengono

rilasciati e aggiunti alla rete man mano che i minatori li trovano, mentre il rilascio di

XRP è controllato da un contratto intelligente.