Apple mostra in anteprima il nuovo MacBook Pro M5

(Adnkronos) – Apple ha iniziato a stuzzicare la curiosità dei fan in vista dell’arrivo del suo prossimo MacBook. In un post su X, Greg Joswiak, vicepresidente senior del marketing globale, ha scritto che “qualcosa di potente sta arrivando”, accompagnando il messaggio con un breve video dove compaiono le parole “coming soon” e la sagoma di un laptop. A far scattare gli indizi è anche un dettaglio non casuale: il termine “Mmmmm”, con cinque “M”, e una silhouette che richiama la forma del numero romano V. Tutti segnali che puntano al debutto del nuovo chip Apple M5. Secondo le informazioni trapelate, Apple sarebbe pronta ad annunciare questa settimana un MacBook Pro equipaggiato proprio con il nuovo processore M5, confermando così l’avvio della prossima generazione di chip proprietari. Non si tratta dell’unico dispositivo in arrivo: i nuovi iPad Pro con chip M5 sono già comparsi in alcuni unboxing su YouTube, segno che l’annuncio ufficiale è imminente. Lo stesso Mark Gurman sostiene che la presentazione potrebbe includere anche un Vision Pro aggiornato con un processore più veloce. 
