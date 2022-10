Aikido, inaugurato a Scicli il nuovo dojo del maestro Giovanni Aprile

Apre a Scicli, in via dei Persiani 9 (contrada Arizza), un nuovo spazio per le arti marziali. È stato inaugurato ieri, lunedì 3 ottobre 2022, il nuovo dojo del maestro Giovanni Aprile, punto di riferimento per l’Aikido in Sicilia e direttore della Scuola nazionale di formazione discipline orientali “Il Samurai”. Presenti alla cerimonia inaugurale gli istruttori, gli allievi e i collaboratori del noto aikidoka.



La nuova struttura dispone di centotrenta metri quadri di spazio coperto per l’Aikido e il Ju Jitsu, cento metri quadri all’esterno per esercizi all’aria aperta e simulazioni di combattimenti con katana, un giardino zen per la meditazione sul retro e un’ampia possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti. Il dojo sorge all’interno di un ex capannone industriale interamente riattato, immerso nel verde della campagna e a pochi minuti dalle spiagge e dal mare. Un luogo ideale per la pratica di sport e arti marziali, con la possibilità di esercizi e attività all’esterno.

«Dopo 26 anni di attività – ha dichiarato il maestro Aprile – il dojo di via Colombo, storica sede della Scuola Il Samurai, era diventato troppo piccolo rispetto al numero crescente di allievi che si è avvicinato alla pratica dell’Aikido e del Ju Jitsu in questi anni. Il nuovo dojo offre più spazio, più aria, più luce. Grazie agli ambienti esterni, non saremo più costretti a fermarci in caso di restrizioni anti-pandemiche per le attività al chiuso».

La scuola, nata nel 2008, dal 2019 è affiliata allo CSAIN, ente nazionale di promozione sportiva. Aprile ne è anche responsabile provinciale per le Arti marziali e orientali. Sotto l’egida de “Il Samurai”, il maestro Aprile ha tenuto stage di Aikido e Jujitsu in tutta Italia, corsi di formazione per istruttori, corsi di difesa personale per appartenenti alle forze dell’ordine e agli istituti di vigilanza, corsi di difesa personale femminile, corsi per bambini e adulti e lezioni individuali. Ha pubblicato il libro “Difesa Personale” (2005) e alcuni dvd che sono parte integrante del suo insegnamento.

L’inaugurazione del dojo di contrada Arizza coincide con l’inizio della nuova stagione e con una qualificata proposta di corsi per bambini e adulti. Le discipline marziali in questione, oltre a essere indicate per mantenersi in forma, sono anche terapeutiche per il superamento di problemi psicologici (insicurezza, paure, traumi dovuti a bullismo, ecc.), fisici e posturali. L’offerta didattica consentirà a chi parte da zero di avvicinarsi all’Aikido e apprendere le tecniche base e a chi già lo pratica di approfondire i principi e perfezionare le tecniche.

