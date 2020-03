Grand Hotel Europa Napoli: The Unstoppable Reception

Il Grand Hotel Europa lancia un’iniziativa di solidarietà digitale rivolta a tutta l’Italia: una reception sempre attiva, a cui poter telefonare per scambiare due chiacchiere o chiedere qualche consiglio “Solidarietà digitale”.

Così la chiamano, questa nuova forma d’affetto, di vicinanza, di empatia, di sostegno collettivo che si sta diffondendo in questi giorni difficili. Il Covid-19 ha cambiato tutto: le nostre vite, le nostre abitudini, le nostre priorità. È vero, non siamo più gli stessi, non possiamo fare le cose che facevamo prima. C’è qualcosa, però, che il virus non può cambiare: quello che siamo.

Per chi lavora nel settore terziario, e in particolare nel turismo, questo non è un periodo facile. Non c’è possibilità di lavorare in smart working per portare avanti le attività, né di compensare con servizi come, per esempio, le consegne a domicilio. Costretti, come tutti, a un’immobilità necessaria per il bene della collettività, noi del Grand Hotel Europa Napoli abbiamo pensato a un’iniziativa per stare vicino a chi ha bisogno di staccare, di viaggiare con il pensiero, di evadere, anche solo con le parole, dalla situazione che stiamo vivendo. La struttura Il Grand Hotel Europa Napoli è un hotel tre stelle superior a pochi passi dalla Stazione Centrale, in Corso Meridionale 14. Da sempre, quello che ci contraddistingue è l’ospitalità e il calore del nostro staff, che rispecchia in tutto e per tutto l’animo della nostra città: Napoli.

Il progetto The Unstoppable Reception

Durante il lockdown, il Grand Hotel Europa Napoli continuerà ad accogliere e assistere gli italiani di tutta Italia tramite l’unico servizio che può rimanere attivo: la reception.

Di cosa si tratta?

In un momento in cui milioni di persone e, soprattutto, anziani sono costretti nelle loro case, soffrendo spesso la solitudine e l’alienazione, il Grand Hotel Europa Napoli offre il suo servizio rispondendo alle loro chiamate, ascoltandoli e parlando con loro. Perché lo facciamo? Perché abbiamo capito che “i beni di prima necessità” non sono solo cibo e farmaci. Perché sappiamo che la solitudine può essere davvero difficile da combattere, ma che, a volte, basta poco per non sentirsi soli.

E poi perché la mission del Grand Hotel Europa Napoli è sempre stata quella di rappresentare più di un semplice hotel. Ci consideriamo una casa. Una casa che, in questo periodo in cui siete davvero (e per fortuna) tutti a casa, si ritrova inevitabilmente vuota. Ma che non smette di essere un luogo accogliente e rassicurante.

Come fare?

Chiunque abbia voglia di avere informazioni sulla città di Napoli o abbia voglia di scambiare due chiacchiere, per progettare viaggi futuri o anche semplicemente per avere un po’ di compagnia. Pronti alle cornette dal lunedì al venerdì ai seguenti orari: dalle 9 alle 14 al numero: + 39 351 7027052 dalle 15 alle 18 al numero: + 39 339 3585580 Siamo qui per voi, disponibili a farvi fare una risata, ma pronti anche a consigliarvi libri e riviste che parlino di Napoli e di intinerari che, durante questa quarantena, potete intanto iniziare a sognare.

E Poi?

E poi ci auguriamo che tutto questo finirà presto. Anzi, ne siamo sicuri. Allora speriamo di incontrarvi dal vivo e di potervi finalmente ospitare da noi.