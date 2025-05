Toyota celebra quattro decenni a Le Mans con due livree speciali

(Adnkronos) –

Toyota GAZOO Racing segna 40 anni di partecipazione alla 24 Ore di Le Mans con due livree esclusive che racchiudono il passato e il presente delle competizioni endurance. Le due GR010 HYBRID ufficiali sfoggeranno una veste grafica unica nella 93ª edizione della leggendaria gara, in programma il 14 e 15 giugno. La GR010 HYBRID numero 7, affidata a Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries, adotta una livrea rossa e bianca ispirata alla storica TS020, la celebre GT-One che corse nel 1998 e 1999. Le sue linee iconiche, divenute celebri anche tra i più giovani grazie alla presenza nel videogioco Gran Turismo, rivivono oggi in una configurazione moderna arricchita da fulmini bianchi che esaltano il dinamismo della carrozzeria. La GR010 HYBRID numero 8, invece, guidata da Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, sfoggerà una livrea nero opaco che incarna la visione attuale del marchio. Spicca il logo GR in primo piano, simbolo della filosofia

"Speed" e "Hate to lose"

, accompagnato da elementi grafici che richiamano la natura prototipale delle hypercar. Entrambe le vetture porteranno un emblema dedicato al 40° anniversario della presenza Toyota a Le Mans.

Oltre all'omaggio estetico, il Team giapponese guarda al futuro con iniziative mirate a valorizzare la ricerca sull'idrogeno, rafforzando il ruolo del motorsport nello sviluppo di soluzioni sostenibili a zero emissioni. Dal debutto nel 1985 con la 85C fino agli attuali prototipi ibridi, Toyota ha preso parte a 26 edizioni della 24 Ore, schierando complessivamente 61 vetture.